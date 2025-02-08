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Dünya

Çin'de heyelan meydana geldi: 30 kişi kayıp

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişi kayboldu.

IHA8 Şubat 2025 Cumartesi 16:01 - Güncelleme:
Çin'de heyelan meydana geldi: 30 kişi kayıp
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Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Junlian'daki Jinping köyünde heyelan meydana geldi. 10 ev toprak altında kalırken, 30 kişi kayboldu. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Heyelanda 2 kişi kurtarılırken, yaklaşık 200 kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi.

CİNPİNG'DEN ÇAĞRI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yetkililere kayıp kişileri aramak ve can kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre yüzlerce personel kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

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