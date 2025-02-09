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Dünya

Çin'de heyelan: Ölü ve kayıplar var

Çin'in güneybatısında, Sıçuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken toprak altındaki 28 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AA9 Şubat 2025 Pazar 17:37 - Güncelleme:
Çin'de heyelan: Ölü ve kayıplar var
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Yerel yönetimden yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde Yibin ilinin Cünlien ilçesine bağlı Cinping köyünde meydana gelen heyelanın ardından bölgede yaşayan 360 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, 10 evin toprak altında kaldığı heyelanda kurtarma ekiplerinin 1 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 28 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Kurtarma ekipleri dün iki kişiyi toprak altından yaralı çıkarmıştı. Yaralıların Cünlien ilçesinde hastanede tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Yardımcısı Liu Guocong, ilçeye giderek yaralıları ziyaret ederken kurtarma ekiplerine can kaybını en aza indirmek için çaba göstermeleri, kamuyu zamanında ve açık şekilde bilgilendirmeleri çağrısında bulundu.

Liu, kurtarma ekiplerinden bölgede ortaya çıkabilecek yeni toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları ve bilimsel risk değerlendirmesiyle hareket etmelerini istedi.

- HEYELANA YOĞUN YAĞIŞIN SEBEP OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Son 10 günde yoğun yağış olan bölgede yamaçlardaki toprak kütlesinin ağırlaşmasının heyelana sebep olduğu tahmin ediliyor.

Heyelanın 1,2 kilometre mesafede 100 bin metreküp hacminde toprak yığını oluşturduğu aktarıldı.

Köyün yamacında kurulduğu dağın tepesinden kopan kütle aşağı sürüklenmiş, 10 ev toprak altında kalmıştı.

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