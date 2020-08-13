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Dünya

Çin'de ithal tavuk kanatlarında Kovid-19 tespit edildi

Brezilya'dan Çin'e gönderilen dondurulmuş tavuk kanatlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:47 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 12:47
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Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri, Brezilya'dan ithal edilen tavuk kanatlarında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yetkililer, Haziran ayında itibaren ithal edilen et ve deniz ürünlerinde koronavirüs kontrolleri yaptıklarını belirtti. Shenzhen'in sağlık yetkilileri, Brezilya’dan gelen dondurulmuş tavuk kanatlarında koronavirüs olduğunu açıkladı. Söz konusu olayın ardından ürünlerin depolandığı bölgede çalışanlara yapılan koronavirüs testinin tamamının negatif çıktığı, tavuk ürünlerinin bulunduğu yerdeki diğer gıdalarda yapılan testlerin de negatif sonuç verdiği aktarıldı.

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