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Dünya

Çin'de kimyasal fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde bulunan kimya fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA27 Mayıs 2025 Salı 21:20 - Güncelleme:
Çin'de kimyasal fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
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Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Veyfang şehrindeki Şandong Youdao Kimya Şirketi'ne ait fabrikada patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Yakın çevrede şiddetli şekilde hissedilen patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldiği görüldü.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Yerel itfaiye birimlerinden 55 araç ve 232 personel ile Acil Durum Bakanlığına bağlı kurtarma görevlileri bölgeye sevk edildi.

Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikadaki patlamanın sebebi henüz bilinmezken 500'den fazla işçinin çalıştığı fabrikada can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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