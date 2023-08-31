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Dünya

Çin'de kırmızı alarm ilan edildi

Çin'de ülkenin güneydoğu sahillerine yaklaşan Saola Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
Çin'de kırmızı alarm ilan edildi
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Ulusal Meteoroloji Merkezi, yaptığı açıklamada, Çin'in 295 kilometre güneydoğusundaki tayfununun kuzeybatıya doğru hareket ederek Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Guangdong ve Fucien eyaletlerini etkilemesinin beklendiğini bildirdi.

Rüzgar hızı saatte 209 kilometreye kadar çıkan "kategori 4" seviyesindeki süper tayfun nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Yarın en geç akşam saatlerinde Guangdong'un Huilay şehri ile Hong Kong arasındaki bölgeye ulaşması beklenen tayfunun şiddetli fırtına ve yağışlara yol açacağı öngörülüyor.

Yaklaşan tayfun nedeniyle Guangdong eyaletindeki çok sayıda şehirde eğitim yılının açılışı ertelenirken parklar, müzeler ve plajlar kapatıldı.

Çin Demir Yolları, Guangdong ve Fucien'e çok sayıda tren seferinin iptal edildiğini bildirdi.

Fucien eyaletinde ada ve sahil turları yapan gezinti teknelerinin faaliyetine ara verilirken limanlarda römorkörler teyakkuz durumuna geçirildi.

Çin'in 4 aşamalı fırtına uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.

  • Saola Tayfunu
  • Güneydoğu Sahilleri
  • Kırmızı Alarm

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