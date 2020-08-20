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Dünya

Çin'de kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 7 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Çin'de kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

İHA20 Ağustos 2020 Perşembe 18:50 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:50
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Çin’in Shandong eyaletine bağlı Jiaxiang kentinde bulunan Liangbaosi Kömür Madeni’nde meydana gelen patlama sonucu 7 madenci hayatını kaybederken, 9 madenci ise yaralandı. Hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, patlama sırasında madende toplam 19 madencinin olduğunu dile getirdi. Patlamanın yerel saat ile sabah 06.55’te yaşandığını aktaran yetkililer, tüm madencilerin 09:30’da madenden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldığını aktardı. Yetkililer, 7 madencinin hastanede hayatını kaybettiğini, 9’unun tedavi altında olduğunu açıkladı. Hükümet yetkilileri, 1 madencinin ise sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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