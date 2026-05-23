Çin'de kömür madeninde patlama! 90 işçi öldü

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde yer alan kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 08:59
Xinhua ajansının haberine göre, Çangcı ilinin Çinyüen ilçesindeki kömür madeninde sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama oldu.

247 işçinin çalıştığı belirtilen madende ilk belirlemelere göre 90 işçi hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kömür madenindeki patlama, Çin'de son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazalarından biri oldu.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2023'te açık maden ocağında meydana gelen göçükte 53 işçi yaşamını yitirmişti.

- DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ SEFERBER EDİLMESİ TALİMATI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yayımladığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları için seferber olunması ve yaralıların tedavisi için talimat verdi.

Çalışmaların uygun şekilde yürütülmesini isteyen Şi, patlamanın sebebine ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve sorumlulardan yasa önünde hesap sorulması çağrısında bulundu.

Ülke genelindeki tüm yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin olaydan ders çıkarmaları ve iş güvenliği tedbirlerini artırmaları gerektiğine dikkati çeken Şi, büyük kazaların önlenmesi için potansiyel risklerin teşhis edilip giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da yer yer kazalar meydana geliyor.

