İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5148
  • EURO
    51,458
  • ALTIN
    6823.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Çin'de köprü faciası: 5 işçi can verdi

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde inşaat halindeki demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 5 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA3 Şubat 2026 Salı 09:34 - Güncelleme:
Çin'de köprü faciası: 5 işçi can verdi
ABONE OL

Xinhua'nın haberine göre, Yançıng şehrinin Şiangşui ilçesinde inşaat halindeki Yüegang Köprüsü'nün 95 metrelik bölümü çöktü.

Köprünün çöken bölümünde çalışan 5 işçi hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamuya ait Çin Demir Yolları 12. Büro Grubu tarafından inşa edilen köprü, Ciangsu eyaletinin Lianyungang ili ile Şanghay şehri arasında kurulması planlanan hızlı tren hattının parçası olarak inşa ediliyordu.

Hızlı tren demir yolu altyapısında son yıllarda önemli gelişim kaydeden Çin'de zaman zaman yetersiz güvenlik önlemleri ve arazi etütlerindeki eksiklikler nedeniyle iş kazalarına rastlanıyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Aralık 2024'te bir demir yolu inşaatının zemininin çökmesi sonucu 13 işçi hayatını kaybetmişti.

Kasım 2025'te ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de test treninin çarpması sonucu 11 işçi yaşamını yitirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.