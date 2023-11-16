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Dünya

Çin'de korkunç olay! 26 kişi yanarak can verdi

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde bir binada çıkan yangında 26 kişinin öldüğü bildirildi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
Çin'de korkunç olay! 26 kişi yanarak can verdi
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Xinhua'nın haberine göre, Luliang kentinde bulunan binadaki yangın, yerel saatle 07.00'de çıktı.

Nedeni henüz bilinmeyen yangında, 26 kişi hayatını kaybetti.

Kömür madeni şirketine ait olduğu belirtilen binadan tahliye edilen 70 kişiden 63'ü ise hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 38'inin yaralı olduğu belirtildi.

Öte yandan, yetkililer, 4 katlı binadaki yangının kontrol altına alındığını ve arama kurtarma çalışmalarının da sona erdiğini açıkladı.

Başkent Pekin'de nisanda bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

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