Çin'de Kovid-19 vakaları yeniden arttı

DHA 07 Ocak 2021 Perşembe 12:24 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:25

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün başladığı Çin'den kötü haber geldi. Ülkenin Hebei bölgesinde yerel yetkililer geniş çaplı Kovid-19 testlerine başladı. Bölgede toplanmalar yasaklanırken, giriş ve çıkışlara yönelik kısıtlamalar getirildi.Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre son 24 saatte rapor edilen 52 Covid-19 vakasının 51'i başkent Pekin'de bulunan Hebei bölgesinden geldi. Öte yandan, Hebei bölgesindeki rakamlar da dahil olmak üzere Çin'de son 24 saatte toplamda 63 Covid-19 vakası rapor edildi. Bir önceki günü bu sayı 32 olmuştu.