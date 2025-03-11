Çin'de Meclis Başkanının ÇUHK kapanış oturumuna katılmaması merak uyandırdı

ÇUHK'nin 14. döneminin 3. yıllık genel kurul toplantısının kapanış oturumu, bugün başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapıldı.

Oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelenleri katılırken Meclis Başkanı Cao, yer almadı.

Yasama organının başında bulunan Çin siyasal sisteminin 3 numaralı isminin, genel kurulun kapanış oturumuna katılmaması merak uyandırdı.

Çin'de üst düzey politikacıların yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle ortadan kaybolduklarına, zaman zaman rastlanıyor.

Çin'de ilk kez bir ÇUHK kapanış oturumu, ÇKP'nin 7 kişilik Siyasi Büro Daimi Komitesi üyelerinden biri eksik olarak gerçekleştirildi.

- "SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIĞI"

Toplantıya Cao'nun yerine Meclis Başkan Yardımcısı Li Hongcong katılırken Cao'nun "solunum yolu enfeksiyonu" nedeniyle izin aldığı belirtildi.

ÇKP'nin de 3 numaralı ismi sayılan Cao, danışma organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) dün yapılan kapanış oturumuna da katılmamıştı.

68 yaşındaki Cao, ÇUHK Daimi Komitesinin dün düzenlediği iki toplantıda da yer almamıştı.

- ESKİ DİSİPLİN ŞEFİ

İlk kez, 2017 yılında, 19. ÇKP Ulusal Kongresi'nde partinin 7 kişilik Siyasi Büro Daimi Komitesine seçilen Cao, 2017-2022 yıllarında parti içinde yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu olan Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun (MDİK) başkanlığını yürütmüştü.

Cao, 2022'deki 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde yeniden Daimi Komiteye seçilirken parti hiyerarşisinde 3 numaralı konuma yükselmiş, ardından 2023'te Meclis Başkanı seçilerek devlet hiyerarşisindeki mütekabil konuma gelmişti.