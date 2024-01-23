İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2782
  • EURO
    32,8588
  • ALTIN
    1971.34
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi
Dünya

Çin'de meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

AA23 Ocak 2024 Salı 12:25 - Güncelleme:
Çin'de meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi
ABONE OL

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong şehrine bağlı Zhenxiong ilçesinde dün meydana gelen heyelanda can kaybı arttı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yerel yetkililer, can kaybının 31'e yükseldiğini açıkladı.

Arama-kurtarama operasyonunda, yeni bir toprak kayması riski nedeniyle arazide büyük iş makinelerinin kullanılamadığı ve geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirilemediği belirtildi.

Zhenxiong'te dün yerel saatle saat 05.51'de meydana gelen toprak kayması sonucu 18 ev ve 47 kişinin toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Dondurucu soğukların ve kar yağışının etkili olduğu bölgede 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan kişileri arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.