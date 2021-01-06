Çin'de muhaliflere operasyon: 53 gözaltı

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:37

Hong Kong basınındaki haberlere göre, gözaltılar, Eylül 2020'de yapılması planlan Yasama Konseyi seçimine hazırlık için muhalifler tarafından düzenlenen "birincil seçim" ile ilgili gerçekleşti. Muhaliflerin, Yasama Konseyi seçimi için adaylarını belirlemek üzere 11-12 Temmuz 2020'de yaptığı birincil seçim, hükümetinin onayı olmadan düzenlendi.

Muhalif grupların kendi inisiyatifleriyle yürüttüğü seçime katılan 53 kişi, "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski delegeler de bulunuyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, muhalifleri, "birincil seçim"in, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettiği yönünde uyarmış, Çin hükümeti de seçimin yasa dışı olduğunu belirterek kınamıştı.

Öte yandan, polis mahkeme kararıyla "ulusal güvenlik konularıyla ilgili dokümanları" araştırmak için muhalif medyadan "Apple Daily" ve "Stand News" ofislerine gitti.

Hong Kong Güvenlik Sekreteri John Lee, Yasama Konseyinde yaptığı konuşmada, gözaltı operasyonunun, Hong Kong hükümetinin yasal görevlerini yerine getirmesine müdahale ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlarına karışanları hedef aldığını belirtti.

Bölgede 11-12 Temmuz 2020'de düzenlenen birincil seçimde 610 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Muhaliflerin, Eylül 2020'deki Yasama Konseyi seçimlerine hazırlık için yaptığı seçimi bölge hükümeti ve Çin'in tepkisini çekmişti.

- Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.