Çin'de rüşvet skandalı: Eski bakan idama mahkum edildi

Çin'de eski Adalet Bakanı Tang Yicün'ün, eyalet yöneticiliği ve bakanlık görevlerinde yaklaşık 19,7 milyon dolar rüşvet aldığına hükmedildi. Eski Bakan'a 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Çin'de eski Adalet Bakanı Tang Yicün, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Fucien eyaletinin Şiamın şehrinde görülen davada mahkeme, Tang'ın 2006-2022 döneminde eyalet yöneticiliği ve bakanlık görevlerinde 137 milyon yuan (yaklaşık 19,7 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Tang'ın, şirketlerin halka arzı, arazi işleri, banka kredileri ve adli davaların yürütülmesi konusunda şahıs ve kuruluşlara rüşvet karşılığı menfaat sağlayarak görevini kötüye kullandığını belirten mahkeme, eski Bakan'a 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Çin kanunlarına göre, sanığın cezası 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Tang hakkında "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle Nisan 2024'te soruşturma başlatılmış, savcılık Şubat 2025'te rüşvet suçlamasıyla dava açmıştı.

Kariyerinin 40 yılını Cıciang eyaletinde farklı düzeylerde yöneticilik yaparak geçiren 64 yaşındaki Tang, 2017'de Liaoning eyaletinde parti sekreteri yardımcısı, 2018'de aynı eyalette vali olmuştu.

Tang, 2020-2023 döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürütmesinin ardından Ciangsu eyaleti Yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlığına seçilmişti.

- YOLSUZLUK SORUŞTURMASI GEÇİREN ÜÇÜNCÜ ADALET BAKANI

Tang, Çin'de yolsuzluk soruşturması geçiren üçüncü Adalet Bakanı olmuştu.

2005-2017 döneminde 12 yıl Adalet Bakanlığı yapan Vu Ayying, 2017'de hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasının ardından partiden ihraç edilmişti.

Daha sonra göreve gelen Fu Cınghua da 2022'de "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırılmıştı.

  • Tang Yicü
  • rüşvet
  • Çin Adalet Bakanı
  • hüküm
  • idam cezası
  • erteleme

