İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2495
  • EURO
    53,3754
  • ALTIN
    6883.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de rüşvet skandalı: İki bakan hakkında idam cezası verildi
Dünya

Çin'de rüşvet skandalı: İki bakan hakkında idam cezası verildi

Çin'de eski savunma bakanları Wei Fenghe ve Li Shangfu, rüşvet suçu işledikleri gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
Çin'de rüşvet skandalı: İki bakan hakkında idam cezası verildi
ABONE OL

Çin'de orduya yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında eski Savunma Bakanları Wei Fenghe ve Li Shangfu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Wei ve Li'yi rüşvet suçu işledikleri gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırdı ve mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Wei ve Li, anayasaya göre erteleme süresi içinde herhangi bir suç işlemezse idam cezaları, ömür boyu hapis cezasına çevrilecek.

Wei, 2018'den 2023'e kadar Savunma Bakanı olarak görev yapmış, Mart 2023'te yerini Li'ye bırakmıştı. Li, Ekim 2023'te görevden alınmıştı.

Çin Silahlı Kuvvetleri, 2012'de iktidara gelen Devlet Başkanı Xi Jinping'in emriyle başlatılan geniş kapsamlı yolsuzlukla mücadele operasyonunun ana hedeflerinden biri olmuştu.

  • rüşvet
  • idam

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.