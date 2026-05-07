Çin'de rüşvet skandalı: İki bakan hakkında idam cezası verildi

Çin'de orduya yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında eski Savunma Bakanları Wei Fenghe ve Li Shangfu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Wei ve Li'yi rüşvet suçu işledikleri gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırdı ve mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Wei ve Li, anayasaya göre erteleme süresi içinde herhangi bir suç işlemezse idam cezaları, ömür boyu hapis cezasına çevrilecek.

Wei, 2018'den 2023'e kadar Savunma Bakanı olarak görev yapmış, Mart 2023'te yerini Li'ye bırakmıştı. Li, Ekim 2023'te görevden alınmıştı.

Çin Silahlı Kuvvetleri, 2012'de iktidara gelen Devlet Başkanı Xi Jinping'in emriyle başlatılan geniş kapsamlı yolsuzlukla mücadele operasyonunun ana hedeflerinden biri olmuştu.