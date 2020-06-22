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Dünya

Çin'de sahte maske satan eczane zinciri sahibine 15 yıl hapis

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en az 500 bin sahte 3M marka maske satan eczaneler zinciri sahibi 15 yıl hapse mahkum edildi.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 12:44 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:47
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South China Morning Post gazetesindeki habere göre, "Beijing Jinghai Kangbaixin" ilaç ve eczane şirketinin sahibi Li Dong ve iki yardımcısı salgın döneminde 500 binden fazla 3M marka sahte maske satmaktan Çaoyang bölge mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıktı.

Li, sahte maske satmaktan suçlu bulunarak 15 yıl hapse mahkum edildi.

Li'nin yardımcılarına verilen cezalarla ilgili ise bilgi verilmedi.

Li ve yardımcılarının sahte maske satışından 608 bin dolar (4,17 milyon Türk lirası) gelir elde ettikleri belirtildi.

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