Çin'de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi
Çin´de içinde 2 pilotun bulunduğu bir savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü. Kaza anı, bir otoyolun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- DHA
Olay dün Çin'in Shandong eyâletinde bağlı Weihai şehrinde meydana geldi. Yerel medya Çin ordusuna ait savaş jetinin, bir yerleşim alanına düştüğünü, uçaktaki 2 pilotun kazadan hemen önce uçaktan kendilerini dışarı fırlattıklarını duyurdu. Uçağın düştüğü bölgede kaza esnasında kimsenin bulunmuyor olması büyük bir facianın önüne geçti.
Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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