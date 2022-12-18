İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2022 Pazar / 25 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de şehirler arası ulaşımda Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
Dünya

Çin'de şehirler arası ulaşımda Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Çin'de, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve kontrollerinin kaldırılacağı bildirildi.

AA18 Aralık 2022 Pazar 20:04 - Güncelleme:
Çin'de şehirler arası ulaşımda Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
ABONE OL

Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimlere gönderdiği talimatta, bölgeler ve şehirler arası seyahat eden yolculara sağlık kodu ve test sonucu bildirme, varışta test ve kimlik kaydı gibi kısıtlayıcı tedbir ve kontrollerin uygulanmasına son verilmesini istedi.

Bakanlık, ayrıca, salgın tedbirleri nedeniyle durdurulan ulaştırma hizmetlerinin derhal yeniden başlatılması talimatını verdi.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımı duyurmuş; geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Yeni yaklaşım, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.

Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.