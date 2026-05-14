Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında dün ülkenin başkenti Pekin'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün sürmesi beklenen diplomatik temaslarına başladı.

9 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Salonu'nda onuruna düzenlenen görkemli bir resmi törenle karşılandı. Tokalaştıktan sonra ülkelerinin resmi heyetlerini selamlayan ikili, Çin ve ABD milli marşlarının çalındığı sırada tören alanının ortasına kurulan platformda esas duruşta bekledi. Daha sonra kırmızı halı üzerinde yürüyerek tören alayının ve ellerinde bayraklarla karşılama törenine katılan çocukların önünden geçen Şi ve Trump, diplomatik görüşmelere başlamak üzere Büyük Halk Salonu'na girdi.

İki lider zirve toplantısı öncesi kısa birer açıklama yaptı.

Trump, "Şi ile harika bir ilişkimiz var. ABD ve Çin'in geleceği mükemmel olacak. Çin ile rakip değil ortak olmalıyız. İki ülkenin ilişkisi dünya için de iyi." ifadelerini kullandı.

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinde yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi.

Bugün küresel düzeyde yüzyılda görülmeyen dönüşümlerin hız kazandığını, uluslararası durumun kaygan ve çalkantılı olduğunu, dünyanın yeni bir tarihi kavşakta olduğuna işaret eden Şi, "Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli." dedi.

Çin ve ABD'nin farklılıklarından çok ortak çıkarları olduğunu, bir ülkenin başarısının diğeri için şans olduğunu vurgulayan Şi, iki ülkenin rakip değil ortak olması, birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak, büyük güçlerin iyi geçinmesi ve doğru yolunu bulması gerektiğini ifade etti.

Şi, iki ülke arasında güç çatışmasının zorunlu ve kaçınılmaz olmadığı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin dünyanın da faydasına olduğuna işaret ederek, "Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisine doğru bir güzergah vererek 2026'yı ilişkilerde yeni bir sayfa açan tarihsel bir dönüm noktası haline getirmeye hazırız." diye konuştu.

Trump ve kabine üyelerinin yanı sıra, ABD iş dünyasının önde gelen isimlerini taşıyan "Air Force 1" uçağı yerel saatle 20:00 sıralarında Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na inmişti. Burada resmi törenle karşılanan Trump, daha sonra makam aracıyla kalacağı otele geçmişti.