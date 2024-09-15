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  • Çin'de tayfun alarmı: 9 bin 318 kişi tahliye edildi
Dünya

Çin'de tayfun alarmı: 9 bin 318 kişi tahliye edildi

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da yaklaşan Bebinca Tayfunu nedeniyle, merkeze bağlı Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği bildirildi.

AA15 Eylül 2024 Pazar 16:41 - Güncelleme:
Çin'de tayfun alarmı: 9 bin 318 kişi tahliye edildi
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Yerel yönetimden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Çin kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun dolayısıyla acil durum tedbirlerinin alındığı duyuruldu.

Açıklamada, tedbirler kapsamında fırtınanın doğrudan etkisine maruz kalacağı öngörülen şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Şehirdeki Pudong ve Hongçiao havalimanlarında saat 20.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, şehir merkezindeki Yangşan Derinsu Limanı'nın boşaltılacağı kaydedildi.

Tedbirler nedeniyle 600'den fazla uçak seferi yapılamayacak.

Çin Meteoroloji İdaresine göre, saatteki hızı 151 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Bebinca Tayfunu, bu geceden itibaren ülkenin doğu kıyılarını etkileyecek. Tayfunun aşırı yağış getirmesi bekleniyor.

  • Şanghay
  • Tayfun
  • Çongming

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