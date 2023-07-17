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Dünya

Çin'de termometreler 52,2 dereceyi gösterdi

Çin'de hava sıcaklığı dün rekor kırarak 52,2 dereceye ulaştı.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
Çin'de termometreler 52,2 dereceyi gösterdi
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Turfan Meteoroloji Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Sanbao ilçesinde hava sıcaklığının pazar günü saat 19.07 sıralarında 52,2 dereceye çıktığı belirtilerek, 14 Temmuz'da yüksek hava sıcaklıkları için alarm seviyesini kırmızıya yükselttiği hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca, yüksek sıcaklıkların en az bir hafta süreceği aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Turfan'ın Alev Dağı Manzara Bölgesi'nde yüzey sıcaklığının 80 santigrat dereceye ulaştığı aktarıldı.

Sincan yerel makamları ise, tarımla uğraşan vatandaşlara sulama faaliyetlerini güçlendirmeleri uyarısı yaptı.

Turfan Havzası'nda daha öncede sıcaklık rekoru kırılmıştı

Turfan Havzası'nda yer alan Ayding ilçesinde 2015 yılında hava sıcaklığı 50,3'e ulaşarak rekor kırmıştı. Çökelti havza olarak bilinen Turfan Havzası, Çin'in en sıcak ve en kuru iklimine sahip bölgesi olarak biliniyor.

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