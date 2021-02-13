Çin'de tren seyahatlerine Kovi-19 engeli

AA 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:02 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:02

Çin'de geleneksel 12 hayvanlı takvime göre dün "Fare Yılı"ndan çıkarak "Öküz (Niu) Yılı"na giren halk, yeni yılın gelişiyle başlayan Bahar Bayramı'nı evde kal çağrılarına uyarak kutluyor.

Çin Devlet Demiryollarından yapılan açıklamada 28 Ocak - 11 Şubat'ta 52,3 milyon kişinin seyahat ettiği belirtilirken, trenle yapılan seyahatlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,8 düştüğü kaydedildi.

Öte yandan, Çin Yeni Yılı arifesinde ve ertesi gün yapılan teslimatlar yıllık bazda yüzde 223 artarken ve 130 milyondan fazla paket dağıtıldı.

Miladi takvimin yanı sıra ay takvimi ve 12 hayvanlı takvimin kullanıldığı Çin'de, ay takvimine göre girilen her yeni yıl, geleneksel 12 hayvanlı takvime göre isim alırken, aynı güne rastlayan Çin Yeni Yılı, Bahar Bayramı ve geleneksel bayramlar ise ay takvimine göre belirleniyor. Bundan dolayı her Çin Yeni Yılı farklı tarihlere denk geliyor.

Ülkede resmi tatil, 18 Şubat'a kadar devam edecek. Çin kültürü için aile ve arkadaşlarla bir araya gelme fırsatı olarak görülen Çin Yeni Yılı ve Bahar Bayramı dolayısıyla resmi tatilin önünden ve arkasından alınan izinlerle 40 güne kadar tatil yapılıyor. Bu yıl Bahar Bayramı tatili 28 Ocak'ta başladı ve 8 Mart'a kadar sürecek.