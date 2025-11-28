İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Çin'de yangın faciası: Can kaybı 128'e çıktı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiği bildirildi.

28 Kasım 2025 Cuma 11:04
Çin'de yangın faciası: Can kaybı 128'e çıktı
Güvenlik Bakanı Chris Tang, yangında ölen kişilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Tang, şu ana dek aralarında itfaiyecilerin de olduğu toplamda 128 kişinin yaşamını yitirdiği ifade etti.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme yaklaşık 2 gün boyunca devam etti.

Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi.

Yangında 11'i itfaiyeci olmak üzere 70'ten fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 900 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği aktarıldı.

TAİ PO YANGINI

Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verilmişti.

Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.

