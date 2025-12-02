İSTANBUL 15°C / 8°C
Dünya

Çin'de yangın faciasında bilanço ağırlaşıyor

Hong Kong lideri John Lee yaptığı açıklamada, 'Wang Fuk Court' sitesindeki 31 katlı gökdelende 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini bildirdi.

IHA2 Aralık 2025 Salı 15:42 - Güncelleme:
Hong Kong'daki "Wang Fuk Court" sitesinde 26 Kasım'da çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor. Hong Kong lideri John Lee, sitedeki 31 katlı gökdelende tadilat çalışması sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini aktardı. John Lee düzenlediği basın toplantısında, "Benzer trajedilerin yeniden yaşanmaması için, yangının çıkış nedeni ve hızla yayılmasının ardındaki nedenleri ve ilgili hususları inceleyecek, yargıç liderliğinde bağımsız bir komite kuracağım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma ekipleri, tamamen kül olan kulelerden ikisi hariç hepsinde incelemelerin tamamlandığını ve yaklaşık 30 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Hong Kong polisi ise yangınla ilgili yürütülen cezai soruşturma kapsamında şu ana kadar 15 kişinin, yolsuzluk soruşturması kapsamında da 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

