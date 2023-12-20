İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1317
  • EURO
    31,9627
  • ALTIN
    1906.35
  • BIST100
    7662.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Çin'deki bilanço ağırlaşıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiği bildirildi.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
Çin'deki bilanço ağırlaşıyor
ABONE OL

Yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, Gansu eyaletinde 113, komşu Çinghay eyaletinde 18 kişi hayatını kaybetti.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 18 Aralık'ta gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk İlçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Deprem nedeniyle iki eyaletin sınırına yakın bölgede çok sayıda ev yıkılmış, su ve elektrik şebekeleri, ulaştırma altyapısı ile iletişim ağları zarar görmüştü.

Depremde 1000'den fazla kişi yaralanmış, hasar gören yerleşim yerlerindeki 87 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

Mevsimsel soğuk hava dalgasının etkilediği bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesi arama, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, depremde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların iskanı için çadır sıkıntısı yaşanıyor.

- Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.

  • deprem hasarı
  • Gansu depremi
  • hayat kaybı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.