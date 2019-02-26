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Çin'in Sıçuan eyaletinde 2 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası kaya gazı şirketleri çalışmalarını askıya aldı

Çin’in Sıçuan eyaletinde 2 kişinin ölümüne yol açan depremin ardından, kayı gazı şirketleri güvenlik nedeniyle çalışmalarını durdurdu.

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Sıçuan'a bağlı Rongşien ilçe yönetimi, dün meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem sonrası eyaletteki kaya gazı şirketlerinin madenlerdeki çalışmaları güvenlik nedeniyle askıya aldığını açıkladı.

İlçe yönetim, 12 kişinin de yaralandığı depremden 13 bin 260 kişinin etkilendiğini belirterek, ayrıca 9 evin yıkıldığını ve doğrudan ekonomik kaybın 14 milyon Yuanı (yaklaşık 2 milyon dolar) bulduğunu kaydetti.

Çin Deprem Ağları Merkezi, dün ilçede, art arda 4,6 ve 4,9 büyüklüğünde sarsıntılar kaydetmişti.

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