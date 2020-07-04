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Dünya

Çin'deki sellerde 121 kişi öldü veya kayboldu

Çin'de yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bildirildi.

AA04 Temmuz 2020 Cumartesi 19:58 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 19:58
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Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından People's Daily gazetesindeki habere göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, ocaktan bu yana Çin genelindeki 26 bölgede yaşanan sel felaketlerinin 19 milyondan fazla kişiyi etkilediği belirtildi.

Açıklamada, seller dolayısıyla 1,5 milyon hektar tarım arazisinin zarar gördüğü, ekonomik kaybın 5,8 milyar doları bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bildirilen açıklamada, 875 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı.

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