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Dünya

Çin Tayvan'ı savaş uçağı ile taciz etti

Çin komşusu Tayvan'ı 20 savaş uçağı ile hava sınırlarını ihlal etti.

Star.com.tr29 Mart 2021 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 23:43
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Çin'in komşu hava sınırlarını savaş uçakları ile ihlal etmesinin ardından Tayvan füzeleri uçaklara kilitlediklerini açıkladı.

Tayvan hava kuvvetleri geçtiğimiz aylarda Çin jetlerini engellemek için ABD'den 620 milyon dolarlık Patriot alım paketini onayladı.

Tayvan savunma bakanlığı tarafından yapılan bildiride Cuma günü 20 Çin saval uçağı, Tayvan Boğazı boyunca Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) girdi.

Parlamentoda konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Chang Che-ping, Tayvan'ın ADIZ'inin güneydoğu kesiminde yoğunlaşan Çin tacizlerinin önünü kesmek için her zaman savaş uçaklarının kaldırıldığını söyledi.

Çin savaş uçakları Tayvan üzerinde "yıpratma savaşı" yaparak belirli aralıklarla taciz dalışları yapıyor.

Star.com.tr

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