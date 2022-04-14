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Dünya

Çin'den 250 milyon yıllık keşif!

Çin'de araştırmacılar yaklaşık 250 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen deniz sürüngeninin kalıntılarını ortaya çıkardı.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 11:51 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:51
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Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Vuhan'daki Çin Coğrafi Bilimler Üniversitesi araştırmacıları, ülkenin güneybatısındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde Yunanca "balık kertenkelesi" anlamına gelen "ihtiyozor" türünde bir canlının iskeletini buldu.

Erken Triyasik döneme ait iskeletin, varlığı daha önce bilinmeyen ihtiyozor biçimli bir deniz sürüngeni olduğu belirlendi.

"Baisesaurus robustus" adı verilen canlının 3 metre boyunda bir deniz yırtıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Dinozorlar ile aynı dönemde yaşayan ihtiyozorlar yaklaşık 250 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve 90 milyon yıl önce yok olmuştu.

İskeletin, türün kökenlerine ve erken oluşum tarihine ışık tutacağı umuluyor.

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