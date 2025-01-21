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Dünya

Çin'den ABD açıklaması: Endişeliyiz

Çin, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı nedeniyle endişeli olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun konu hakkında, iklim değişikliğinin insanlığın ortak sorunu olduğunu, hiçbir ülkenin bunun etkisine uzak ve kayıtsız kalamayacağını söyledi.

AA21 Ocak 2025 Salı 16:36 - Güncelleme:
Çin'den ABD açıklaması: Endişeliyiz
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Sözcü Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, iklim değişikliğinin insanlığın ortak sorunu olduğunu, hiçbir ülkenin bunun etkisine uzak ve kayıtsız kalamayacağını belirtti.

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden "endişe duyduklarını" ifade eden Sözcü Guo, "Çin'in iklim değişikliğine etkin şekilde yanıt verme iradesi ve kararlılığı değişmemiştir. Ortak geleceği paylaşan topluluk anlayışı içinde iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlarla mücadele etmek ve küresel yeşil ve düşük karbon dönüşümünü teşvik etmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrıldığını bildirmişti.

İklim krizinin etkilerinin azaltılması amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 12 Aralık 2015'te düzenlenen BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP) kabul edilen Paris Anlaşması, 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmişti.

Anlaşmada imzası olan ülkeler, küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında tutmayı, mümkünse 1,5 dereceyle sınırlamayı, bunun için de yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

  • paris iklim anlaşması

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