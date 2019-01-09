İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5327
  • 6,3374
  • 227.849
  • 90.858
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'den Huawei tehdidi: ABD ve Kanada gelecek misillemelere tamamen hazırlıklı olmalı

Çin, teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'un serbest bırakılmaması durumunda, ABD ve Kanada'nın misillemelere hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde, "Mıng'ın serbest bırakılması Kanada için tek seçenek” başlığıyla yayımlanan başyazıda, Huawei'in mali işler direktörünün serbest bırakılmaması durumunda Çin'in ABD ve Kanada'ya daha ileri misillemede bulunacağı vurgulandı.

Başyazıda "ABD ve Kanada Mıng’ı hemen serbest bırakmalı. Bu tek seçenek." ifadeleri kullanılarak ABD hükümetinin kapatılmış olmasının Mıng'ın davasının gecikmesi için bir bahane olmaması ve Çin'in ABD ve Kanada ile ilişkilerinin Washington yönetiminin "kaotik" iç işlerinden etkilenmemesi gerektiği savunuldu.

ABD'nin "böylesine keyfi bir tutuklama" için Batılı ülkelerin bir şekilde desteğini aramasının "haksızlık" olduğu belirtilen yazıda, "Zaman işliyor. Kanada bir tercihini yapmalı. Çinli bir yüksek teknoloji şirketinin mali işler direktörü sonunda 'haksız bir siyasi kuşatmanın' kurbanı olursa ABD ve Kanada, Çin'den gelecek misillemelere tamamen hazırlıklı olmalı." ifadelerine yer verildi.

- Huawei krizi

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Mıng'ı 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.

Çin, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mıng’ın serbest bırakılmasını talep ederek aksi durumda bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Çin tarafı Mıng vakasından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkemede 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

Kanada'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin'in 1 Aralık'tan bu yana 13 Kanada vatandaşını gözaltına aldığı ancak bunlardan 8'inin serbest bırakıldığını bildirilmişti. Kanada makamları Çin hapishanesinde yatan vatandaşlarının sayısının 200'ü aştığını belirtiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Apple, yeni iPhone'lar için üretim planını yüzde 10 azalttı

Apple, yeni iPhone'lar için üretim planını yüzde 10 azalttı

'İstanbul'u 2023'e hazırlamak için hazırlıklarımız tamam'

'İstanbul'u 2023'e hazırlamak için hazırlıklarımız tamam'

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Afrika kıtası tek bir pasaport kullanacak

Afrika kıtası tek bir pasaport kullanacak

Başkan Erdoğan: Artık sonunuz geldi

Başkan Erdoğan: Artık sonunuz geldi

Türkiye'den önemli açıklama: ABD çekilmekte zorluk yaşıyor

Türkiye'den önemli açıklama: ABD çekilmekte zorluk yaşıyor

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın INTERPOL listesinde

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın INTERPOL listesinde

Hiper hızlı 'füze ve İHA avcısı' 20 kez ateşlendi

Hiper hızlı 'füze ve İHA avcısı' 20 kez ateşlendi
 

POPÜLER HABERLER

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

ABD'nin yeni hiper hızdaki mühimmatı füze savunma maliyetini düşürecek

ABD'nin yeni hiper hızdaki mühimmatı füze savunma maliyetini düşürecek

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA