Çin'den Huawei tehdidi: ABD ve Kanada gelecek misillemelere tamamen hazırlıklı olmalı

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde, "Mıng'ın serbest bırakılması Kanada için tek seçenek” başlığıyla yayımlanan başyazıda, Huawei'in mali işler direktörünün serbest bırakılmaması durumunda Çin'in ABD ve Kanada'ya daha ileri misillemede bulunacağı vurgulandı.

Başyazıda "ABD ve Kanada Mıng’ı hemen serbest bırakmalı. Bu tek seçenek." ifadeleri kullanılarak ABD hükümetinin kapatılmış olmasının Mıng'ın davasının gecikmesi için bir bahane olmaması ve Çin'in ABD ve Kanada ile ilişkilerinin Washington yönetiminin "kaotik" iç işlerinden etkilenmemesi gerektiği savunuldu.

ABD'nin "böylesine keyfi bir tutuklama" için Batılı ülkelerin bir şekilde desteğini aramasının "haksızlık" olduğu belirtilen yazıda, "Zaman işliyor. Kanada bir tercihini yapmalı. Çinli bir yüksek teknoloji şirketinin mali işler direktörü sonunda 'haksız bir siyasi kuşatmanın' kurbanı olursa ABD ve Kanada, Çin'den gelecek misillemelere tamamen hazırlıklı olmalı." ifadelerine yer verildi.

- Huawei krizi

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Mıng'ı 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.

Çin, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mıng’ın serbest bırakılmasını talep ederek aksi durumda bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Çin tarafı Mıng vakasından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkemede 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

Kanada'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin'in 1 Aralık'tan bu yana 13 Kanada vatandaşını gözaltına aldığı ancak bunlardan 8'inin serbest bırakıldığını bildirilmişti. Kanada makamları Çin hapishanesinde yatan vatandaşlarının sayısının 200'ü aştığını belirtiyor.