IHA 11 Eylül 2020 Cuma 15:28 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 16:13

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geçen yılın ekim ayından bu yana Çin’in ABD’deki büyükelçilik ve konsolosluklarına yönelik kısıtlamalara başvurduğu hatırlatıldı.

Çinli sözcü Zhao Lijian, ABD’nin adımlarının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiği gibi, iki ülke arasındaki ilişkileri ve ikili olağan temasları ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Lijian, Çin’in ABD’yi yanlış eylemlerinden döndürmek için bu ülkeye bir diplomatik nota vererek, ABD’nin Hong Kong’daki konsolosluğu ve personeli dâhil olmak üzere Çin’deki elçilik ve konsolosluklarının personeline yönelik kısıtlamalar getirdiğini dile getirdi. Sözcü, Çin’in tedbirlerinin Washington’un uygulamalarına karşı alınmış meşru ve gerekli tedbirler olduğunun altını çizdi.

ABD, Ekim 2019’da ve Haziran 2020’de Çinli diplomatik personele kısıtlama getirildiğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 2 Eylül’de yaptığı açıklamada da Çinli diplomatların ABD’deki üniversite kampüslerini ziyaret etmek ve yerel hükümet yetkilileriyle görüşmek için izin almaları gerektiği belirtilmişti.