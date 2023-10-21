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Dünya

Çin'den ABD'nin nükleer raporuna tepki

PEKİN (AA) - Çin, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) nükleer silah kapasitesiyle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı rapora tepki göstererek, raporun gerçekleri çarpıttığını, Çin'in hiçbir ülkeyle nükleer silahlanma yarışında olmadığını savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 'Çin tehdidi teorisini yaymayı amaçlıyor.' dedi.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Çin'den ABD'nin nükleer raporuna tepki
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki günlük basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıtta, "ABD'nin raporu, daha önceki raporlarda olduğu gibi ön yargılarla dolu. Olguları görmezden gelip ve gerçekleri çarpıtarak, Çin tehdidi teorisini yaymayı amaçlıyor." dedi.

Çin'in nükleer stratejisinin öz savunma ve caydırıcılık amaçlı olduğunu vurgulayan Mao, "Nükleer güçlerimizi daima ulusal güvenliğin gerektirdiği en düşük seviyede tutuyoruz. Hiçbir ülkeyle nükleer silahlanma yarışına girme niyetinde değiliz." ifadesini kullandı.

Mao, Çin'in barışçı ve öngörülebilir bir nükleer silahlanma politikası izlediğini vurgulayarak, "Bir ülke, eğer Çin'i nükleer silah kullanmakla tehdit etmiyorsa, Çin'in nükleer silahlarını tehdit olarak görmesine gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Çin, nükleer silahlara sahip ülkeler arasında "ilk kullanan olmama" taahhüdünü beyan eden tek ülke konumunda bulunuyor.

PENTAGON'UN NÜKLEER SİLAHLARLA İLGİLİ RAPORU

Pentagon'un, Çin'in askeri ve güvenlik yapılanmasına ilişkin yıllık raporunda, Pekin'in 500'den fazla operasyonel nükleer savaş başlığına sahip olduğu, bunun önceki tahminleri aştığı ileri sürülmüştü.

Raporda, Çin'in nükleer savaş başlığı sayısının 2030'da 1000'e ulaşacağı, nükleer silah kapasitesini 2035'e kadar artırmaya devam edeceği öngörüsüne yer verilmişti.

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