İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2022 Salı / 22 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3502
  • EURO
    18,32
  • ALTIN
    1024.2
  • BIST100
    2571.42
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'den ABD'nin Uygur yasasıyla ilgili açıklama
Dünya

Çin'den ABD'nin Uygur yasasıyla ilgili açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Uygur yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada yasanın bir yalan üzerine kurulu olduğunu belirtti. Wenbin, yasanın kuruluşlara ve bireylere yaptırım uygulamak için tasarlandığını ifade etti.

DHA21 Haziran 2022 Salı 15:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin bugün düzenlenen günlük basın toplantısında "Sincan'daki 'zorla çalıştırma' iddiası, Çin karşıtı güçlerin Çin'i karalamak için uydurduğu büyük bir yalandır. Pamuk ve diğer endüstrilerin büyük ölçekli mekanize üretime dayandığı ve Sincan'daki tüm etnik grupların işçilerinin haklarının gerektiği gibi korunduğu Sincan gerçeğinin tam tersidir" ifadelerini kullandı. Sözcü, ABD'nin Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası'nı bir yalan üzerine inşa ettiğini ve Sincan'daki ilgili kuruluşlarla bireylere yaptırım uygulamak için tasarlandığını vurguladı.

ÇİN HAKLARINI KORUMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAREKET EDECEK

ABD'nin bu yasayla Çin üzerindeki baskısını insan hakları bahanesiyle tırmandırdığını ifade eden Sözcü Wenbin, "Çin, bu eylemleri şiddetle kınıyor, kararlı bir şekilde karşı çıkıyor ve Çinli şirketlerin, vatandaşlarının yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için güçlü bir şekilde hareket edecek" dedi.

  • Uygur yasası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.