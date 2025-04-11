İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2025 Cuma / 13 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0645
  • EURO
    43,491
  • ALTIN
    3936.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaş büyüyor! Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
Dünya

Savaş büyüyor! Çin'den ABD'ye bir misilleme daha

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini yüzde 125 oranına yükselteceğini duyurdu.

AA11 Nisan 2025 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Savaş büyüyor! Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
ABONE OL

Çin, ABD ile tırmanan ticaret geriliminde Washington'ın gümrük tarifesi artışına karşılık ABD'den ithal ürünlere ek yüzde 125 gümrük vergisi getirdi.

Çin Devlet Konseyine bağlı Gümrük Tarife Komisyonundan yapılan açıklamada ABD'ye yönelik gümrük tarifesinin yüzde 125'e yükseltildiği duyuruldu.

Açıklamada, Amerika'dan ithal ürünlerin mevcut tarife oranlarında piyasada yer bulamayacağına işaret edilerek, ABD'nin Çin ürünlerine ilave tarifeler getirmesi halinde "Çin'in bunu görmezden geleceği" bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı da tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) ABD aleyhine dava açtıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in, meşru çıkarlarını ve haklarını savunacağı, çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik düzeni koruyacağı vurgulandı.

- TRUMP'IN "KARŞILIKLI TARİFE" ARTIŞI VE ÇİN'İN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirmişti.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etmişti.

İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini önce yüzde 125'e, ardından yüzde 145'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump'tan geri adım sinyali: Çin ile anlaşmayı çok isteriz

Çin'den ABD'ye manidar gönderme

Türkiye'den ABD'ye mektup! Ekonomi ekibi kolları sıvadı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.