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Dünya

Çin'den ABD'ye ''dostluk elçisi'' pandalar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye iki ülke arasındaki 'dostluğun elçisi' olarak pandalar yollayacaklarını açıkladı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 13:42 - Güncelleme:
Çin'den ABD'ye ''dostluk elçisi'' pandalar
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Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Joe Biden ile dün yaptığı görüşmenin ardından akşam yemeğinde iş adamlarıyla bir araya geldi.

Şi burada yaptığı konuşmada, "Pandaların neslinin korunması için ABD ile işbirliği yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'ye verilecek pandaların iki ülkenin arkadaşlığını temsil eden elçiler olduğunu belirten Şi, pandaların ne zaman gönderileceğini açıklamasa da hayvanların California eyaletine gönderileceğini ima etti.

Şi, ABD vatandaşlarının Washington Milli Hayvanat Bahçesi'nden Çin'e geri dönen Mey Şiang, Tian Tian ve yavruları Şia Çi Ci'ye veda etmekte zorlandıklarını ve San Diego Hayvanat Bahçesi'nin pandaları tekrardan görmek için sabırsızlandığını öğrendiğini söyledi.

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