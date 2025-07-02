Çin'den ABD'ye Küba çağrısı: Yaptırımları kaldırın

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Küba'ya uygulanan yaptırımların kaldırması ve ülkenin "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, Sözcü Mao, günlük basın toplantısında, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mao, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Küba'ya katı politikalar uygulanmasını öngören memorandum imzaladığına ilişkin basında yer alan haberleri takip ettiklerini belirtti.

Çin'in, Küba'nın kalkınmasını desteklediğini aktaran Mao, "ABD'nin son 60 yılı aşkın süreçte Küba'ya uyguladığı sert abluka ve yasa dışı yaptırımlar, Küba'nın varoluş ve kalkınma hakkını ciddi şekilde ihlal etmiştir." ifadesini kullandı.

Mao, ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını vurgulayarak "Küba'ya uygulanan ablukanın ve yaptırımların derhal kaldırılması" çağrısı yaptı.

ABD'ye, Küba'yı "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarması konusunda da çağrıda bulunan Mao, bunun uluslararası toplumun "ortak çağrısı" olduğunu ifade etti.

- WASHİNGTON'DAN KÜBA KARARI

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 29 Mayıs 2015'te Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmıştı. Daha sonra göreve gelen Trump yönetimi, Ocak 2021'de görev süresinin son haftasında Küba'yı yeniden bu listeye eklemişti.

Beyaz Saray'dan 14 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kongreye gönderilen resmi bildirime göre Küba'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılacağı belirtilmişti. Kararın ardından, Küba'da çeşitli suçlardan hüküm giymiş bazı tutukluların kademeli olarak serbest bırakılmaya başlandığı açıklanmıştı.

Ancak Başkan Trump, ikinci kez göreve başladığı 20 Ocak'ta, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde imzalanan kararnameyi iptal ederek Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden eklemişti.

