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Dünya

Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı: Gerginlik yaratmayı durdurun!

Çin hükümeti, ABD Kongresi heyetinin Tayvan'ı ziyaret etme planına sert çıktı. Tayvan üzerinden tansiyon yeniden yükselirken Pekin yönetimi, 'Tayvan Boğazı'nda gerginlik yaratmayı da durdurun.' uyarısında bulundu

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı: Gerginlik yaratmayı durdurun!
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Çin hükümeti, gelecek ay ABD Kongresinden bir heyetin Tayvan'ı ziyaret etmeye hazırlandığına dair haberler üzerine, Tayvan ile ABD arasında "her türlü resmi temasa" kesinlikle karşı olduğunu bildirdi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, günlük basın toplantısında, ABD'li yetkililerin Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin haberleri değerlendirdi.

"TAYVAN BOĞAZI'NDA GERGİNLİK YARATMAYI DA DURDURUN"

Guo, Tayvan ile ABD arasında herhangi bir resmi etkileşim biçimine kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Tayvan'ın Çin'in "ayrılmaz parçası" olduğunu vurgulayan Guo, ABD'ye Çin'in içişlerine karışmayı bırakması çağrısında bulundu.

Sözcü Guo ayrıca, "Tayvan Boğazı'nda gerginlik yaratmayı da durdurun." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, üst düzey bir Cumhuriyetçi Kongre üyesinin başkanlık edeceği heyetin ağustosta Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Çin hükümeti, 29 Temmuz'daki açıklamasında, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin ABD'ye uğramasına izin verilmediği için Güney Amerika ziyaretini iptal ettiği iddialarına ilişkin olarak, ABD ile Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere ve Tayvan liderinin bu ülkeyi ziyaretine kesinlikle karşı olunduğunu bildirmişti.

  • Çin Hükümeti
  • ABD Kongresi
  • Tayvan Ziyareti

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