Çin'den ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenler için derin üzüntü ifade edilerek, kurbanların ailelerine başsağlığı dilendi.

Çin'in Washington Büyükelçiliğinin kazanın ardından acil durum yardım mekanizmasını devreye soktuğu kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 2 Çin vatandaşının da öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çin'in ABD makamlarından arama ve kurtarma çalışmalarına dair güncel bilgi talep ettiği ve kazanın sebebinin en kısa zamanda aydınlatılmasını istediği ifade edildi.

- ABD'DE YOLCU UÇAĞI İLE ASKERİ HELİKOPTERİN ÇARPIŞMASI

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.