Çin'den ABD'ye tepki: Bizi Rusya'ya yardımla suçlayıp, İsrail'e yardım ediyorlar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'e yaptığı ziyaretle ilgili BBC'ye 27 Nisan'da değerlendirmelerde bulundu. Blinken, muhabirin "Çin'den Rusya'ya silah parçaları tedarik etmeyi bırakmasını istiyorsunuz fakat siz İsrail'e silah sağlıyorsunuz. Sizce bu durum ABD'nin güvenilirliğini tüm dünyada sarsmıyor mu?" sorusuna "İsrail'in kendini savunma hakkına destek oluyoruz" cevabını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ise röportaj sonrasında, "Güzel bir soru. ABD, bizi Rusya'ya yardımla suçluyor. Ama aslında ABD'nin silah ve askeri yardım tedariki Gazze'deki trajediyi uzatmıyor mu? Gazze'de 34 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinden ve 77 binden fazla kişinin yaralanmasından kısmen sorumlu değil mi?" açıklamasını yaptı.