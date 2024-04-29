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Dünya

Çin'den ABD'ye tepki: Bizi Rusya'ya yardımla suçlayıp, İsrail'e yardım ediyorlar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'e yaptığı ziyareti ile ilgili İngiliz medyasına değerlendirmelerde bulundu. Muhabirin Çin'i Rusya'ya destek vermekle suçlayıp, İsrail'e silah sağlamanın ABD'nin güvenirliğini sarsıp sarsmadığı sorusuna yönelik Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, “Güzel bir soru. ABD, bizi Rusya'ya yardımla suçluyor fakat ABD'nin silah ve askeri yardım tedariki Gazze'deki trajediyi uzatmıyor mu” dedi.

DHA29 Nisan 2024 Pazartesi 10:47 - Güncelleme:
Çin'den ABD'ye tepki: Bizi Rusya'ya yardımla suçlayıp, İsrail'e yardım ediyorlar
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'e yaptığı ziyaretle ilgili BBC'ye 27 Nisan'da değerlendirmelerde bulundu. Blinken, muhabirin "Çin'den Rusya'ya silah parçaları tedarik etmeyi bırakmasını istiyorsunuz fakat siz İsrail'e silah sağlıyorsunuz. Sizce bu durum ABD'nin güvenilirliğini tüm dünyada sarsmıyor mu?" sorusuna "İsrail'in kendini savunma hakkına destek oluyoruz" cevabını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ise röportaj sonrasında, "Güzel bir soru. ABD, bizi Rusya'ya yardımla suçluyor. Ama aslında ABD'nin silah ve askeri yardım tedariki Gazze'deki trajediyi uzatmıyor mu? Gazze'de 34 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinden ve 77 binden fazla kişinin yaralanmasından kısmen sorumlu değil mi?" açıklamasını yaptı.

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