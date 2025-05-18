İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Çin'den ABD'ye yüzde 74,9 gümrük vergisi

Çin, ABD'den ithal edilen poliformaldehit kopolimer ürünlerine damping gerekçesiyle yüzde 74,9 gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 17:49 - Güncelleme:
Çin'den ABD'ye yüzde 74,9 gümrük vergisi
ABONE OL

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bir tür endüstriyel plastik olan bu kalemdeki ürünlere ilişkin damping soruşturmasında ABD, Avrupa Birliği (AB), Japonya ve Tayvan'dan gelen ürünlerin Çin pazarında daha düşük fiyatla satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Düşük fiyatlı ihracatın Çin'in endüstrisine ciddi zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, zararın telafisi için ABD şirketlerine yüzde 74,9, AB şirketlerine yüzde 34,5, Japon şirketlerine yüzde 24,5 ila yüzde 34,5 ve Tayvan şirketlerine yüzde 3,8 ila yüzde 32,6 gümrük vergisi getirileceği kaydedildi.

Bakanlık, 19 Mayıs 2024'te poliformaldehit kopolimer ürünlere damping soruşturması başlatmış, 16 Ocak'ta açıklanan ilk kararda ABD, AB, Japonya ve Tayvan şirketlerinin damping yaptığı sonucuna varılmıştı.

Bakır, çinko gibi metallere alternatif, hafif ve dayanıklı bir malzeme olan poliformaldehit kopolimer, araba parçaları, elektronik, bazı tüketici ürünleri, inşaat malzemeleri ve ilaç sanayisinde yaygın kullanılıyor.

Bu arada kararın Çin ile ABD'nin karşılıklı tarife artışlarını 90 günlüğüne askıya aldıkları tarife müzakerelerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesine karar verilmişti.

  • Çin ithalat vergisi
  • Poliformadehit kopolimer
  • Damping şikayeti

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.