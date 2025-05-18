Çin'den ABD'ye yüzde 74,9 gümrük vergisi

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bir tür endüstriyel plastik olan bu kalemdeki ürünlere ilişkin damping soruşturmasında ABD, Avrupa Birliği (AB), Japonya ve Tayvan'dan gelen ürünlerin Çin pazarında daha düşük fiyatla satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Düşük fiyatlı ihracatın Çin'in endüstrisine ciddi zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, zararın telafisi için ABD şirketlerine yüzde 74,9, AB şirketlerine yüzde 34,5, Japon şirketlerine yüzde 24,5 ila yüzde 34,5 ve Tayvan şirketlerine yüzde 3,8 ila yüzde 32,6 gümrük vergisi getirileceği kaydedildi.

Bakanlık, 19 Mayıs 2024'te poliformaldehit kopolimer ürünlere damping soruşturması başlatmış, 16 Ocak'ta açıklanan ilk kararda ABD, AB, Japonya ve Tayvan şirketlerinin damping yaptığı sonucuna varılmıştı.

Bakır, çinko gibi metallere alternatif, hafif ve dayanıklı bir malzeme olan poliformaldehit kopolimer, araba parçaları, elektronik, bazı tüketici ürünleri, inşaat malzemeleri ve ilaç sanayisinde yaygın kullanılıyor.

Bu arada kararın Çin ile ABD'nin karşılıklı tarife artışlarını 90 günlüğüne askıya aldıkları tarife müzakerelerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesine karar verilmişti.