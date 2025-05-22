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Dünya

Çin'den ABD'yi endişelendirecek adım! Uzayda bir ilke imza atıldı

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-20 ekibi, yaklaşık 8 saat süren ilk araç dışı faaliyetini başarıyla tamamladı. Taykonotlar, uzay enkazına karşı koruma sistemi kurarak istasyon güvenliğinde kritik bir adım attı.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
Çin'den ABD'yi endişelendirecek adım! Uzayda bir ilke imza atıldı
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Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Çın Dong ve Çın Congrui, ekibin istasyon dışındaki ilk faaliyetini tamamladı.

İstasyonda kalan taykonot Vang Cie ise ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonot ekibi, yaklaşık 8 saat süren uzay yürüyüşünde ilk kez çekirdek modül Tienhı'dan çıkış yaptı. Taykonotlar, yürüyüşlerinde uzay enkazından korunma cihazının kurulumunu gerçekleştirdi.

Bu, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 21'inci uzay yürüyüşü ve Şıncou-20 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ilk araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-20 taykonot ekibi, 24 Nisan'da istasyona gönderilmişti. Ekip, istasyonda 6 ay görev yapacak.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU "TİENGONG"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

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