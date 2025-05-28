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Dünya

Çin'den açıklama! Vizesiz seyahat edebilecekler

Çin, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarına 9 Haziran 2025'ten itibaren 30 gün süreyle vizesiz giriş hakkı tanıyacak. Tek taraflı vize muafiyetiyle Çin'in kapsadığı ülke sayısı 47'ye ulaştı. Bu adım, ASEAN-KİK-Çin Zirvesi'nin ardından Körfez bölgesiyle ilişkileri güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

IHA28 Mayıs 2025 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
Çin'den açıklama! Vizesiz seyahat edebilecekler
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının vize serbestisinden yararlanacağını belirtti.

Buna göre söz konusu ülkelerden gelen normal pasaport sahibi kişiler, 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihlerinde Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.

SEYAHATLER SINIRLI OLACAK

Vize muafiyeti iş, turizm, aile ziyaretleri ve geçiş amaçlı seyahatlerle sınırlı olacak.

Dört ülkenin vize muafiyeti programına dahil edilmesiyle bu kapsamda tek taraflı vize serbestisi sağlanan ülkelerin sayısı 47'e ulaştı.

Vize muafiyeti kararı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-Çin Zirvesi'nin ardından geldi.

Çin, daha önce 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar ile karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yapmıştı. Yeni düzenlemeyle KİK üyesi tüm ülkelerin vatandaşlarına Çin'e vizesiz seyahat imkanı sağlanmış oldu.

VİZE MUAFİYETİ DÜZENLEMELERİ

Pekin yönetimi, Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri ve turizmi canlandırmak amacıyla farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak Çin'e seyahatleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çin hükümeti, 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.

Çin 26 Ocak 2024'te Singapur ile 30 günle sınırlı, 28 Ocak 2024'te ise Tayland ile süresiz karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalamıştı.

İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg, 14 Mart 2024'ten, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Estonya, Letonya ve Japonya 30 Kasım 2024'ten, Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay da 12 Haziran 2025'ten itibaren vize muafiyeti programına dahil edilmişti.

Çin, ayrıca 54 ülkenin vatandaşlarına da başka ülkelere seyahatlerinde Çin'den vizesiz geçiş süresini 10 güne kadar uzatmıştı.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyle de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

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