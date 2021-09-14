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Dünya

Çin'den Afganistan'a 15 milyon dolar yardım sözü

Çin, Afganistan'da Taliban yönetimine 15 milyon dolar insani yardım sözü verdi.

AA14 Eylül 2021 Salı 17:24 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 17:25
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Çin'in Kabil Büyükelçisi Wang Yu, Taliban yönetiminin "Dışişleri Bakanlığı Vekilliği" makamında bulunan Emirhan Muttaki'yi ziyaret etti.

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı toplantıya ilişkin Taliban yönetiminin Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Büyükelçisi'nin Afganistan'a 15 milyon dolar insani yardım sözü verdiğini belirtti.

ABD'nin Afganistan'dan çıkması ve Taliban'ın ülkeye hakim olmasından sonra bölge ülkeleri Taliban'la siyasi görüşmeler gerçekleştirdi.

Katar ve Pakistan Afganistan'a insani yardım yapan ülkeler arasında yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını duyurmuştu.

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