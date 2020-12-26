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Dünya

Çin'den bir ihlal daha: Hava savunma sistemleri aktif hale getirildi

İki Çin askeri uçağının Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi. Bu olayla birlikte bu ay Çin'in ADIZ'ı 15 defa ihlal ettiği aktarıldı.

star.com.tr26 Aralık 2020 Cumartesi 00:48 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 00:48
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İki Çin askeri uçağı, 24 Aralık Perşembe günü Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası’nı (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne (PLAAF) bağlı iki adet Shaanxi Y-8 askeri keşif ve gözlem uçağının ADIZ'in güneybatısında yer alan konumu ihlal etti.

Buna karşılık, Tayvan savaş uçakları harekete geçti, radyo uyarıları yayınlandı ve her iki uçağı da takip etmek için hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Bu ay Çin'in ayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası’nı 15 defa ihlal ettiği aktarıldı.

star.com.tr

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