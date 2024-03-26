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Dünya

Çin'den BMGK'nın Gazze kararına ilişkin açıklama

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de ateşkes talep eden kararının bağlayıcı olduğunu vurguladı.

AA26 Mart 2024 Salı 19:21 - Güncelleme:
Çin'den BMGK'nın Gazze kararına ilişkin açıklama
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Gazze'deki saldırıların büyük bir insani krize sebep olduğuna dikkati çekerek, BMGK'nin 2728 sayılı kararının kati suretle acil ateşkes ve insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını talep ettiğini, bunun uluslararası toplumun geniş kesiminin beklentilerini yansıttığını belirtti.

AA muhabirinin, tasarıya çekimser oy veren ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nin "kararın bağlayıcı olmadığına" yönelik yorumuna ilişkin sorusuna yanıt veren Sözcü Lin, "Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır. Tarafları, Birleşmiş Milletler Şartı'nın öngördüğü yükümlülüklere uymaya ve gereken adımları atmaya çağırıyoruz." dedi.

Lin, ABD ve İsrail'in adını anmadan, "Ciddi etkiye sahip olan ülkenin (ABD), ilgili taraf (İsrail) üzerinde olumlu rol oynayarak, elindeki tüm araç ve imkanlarla kararın uygulanmasını desteklemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 25 Mart'ta Gazze'de ramazan boyunca acil ateşkes ve insani yardımların engelsiz erişimini talep eden kararı kabul etmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvador, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısına 14 üye "evet" oyu verirken, ABD çekimser oy kullanmıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, kararın "bağlayıcı olmadığını" ifade etmesi tartışmalara yol açmıştı.

BM Şartı'nın 25. Maddesi'ne göre, Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcı kabul ediliyor.

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