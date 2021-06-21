Star.com.tr 21 Haziran 2021 Pazartesi 23:15 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 23:22

Tayvan medyası Çinli iş kadını Xu Shanshan'ın Tayvan'ın Almanya üretimi BioNTech marka Kovid-19 anlaşmasını engellemek için gizli anlaşma yaptığını iddia etti.

Kovid-19'un ilk çıktığından beri aşı alımı için uğraş veren Tayvan Almanya tarafından üretilen koronavirüs aşılarının gizemli bir şekilde çıkmaza girdiğini belirtti.

20 Ağustos 2020'den beri Almanya ile müzakerelere devam eden Tayvan 2021'in Ocak ayında Kovid-19 aşılarını almaya çok yaklaştığı fakat gizli bir elin anlaşmayı bozulduğunu iddia etti.

Tayvan Salgın Komuta Merkezi Başkanı Chen Shih-chung 9 Ocak'ta hazırlanan sözleşmede "ülkemiz" kısmına "Tayvan" olarak değiştirdiklerini ve o tarihten sonra aşıya ulaşımlarının zorlaştığını söyledi.

Tayvan'ın BioNTech'e sözleşmeyi gönderdikten sonra 15 ocak'ta karşılık olarak "aşı tedarikinin yeniden değerlendirileceği ve sözleşmenin imzalanması için zaman çizelgesinin hazırlanacağı bunun da bir kaç hafta gecikme yaşatacağı" bildirildi.

Chen, sözleşmede bir sorun olmadığına inandığını ancak "sorunun sözleşmeye dışarıdan bir müdahale geldiğini" vurguladı.

Tayvan'ın aşıları elde etmek için sürdürdüğü çabalara ve girişimlere rağmen, BioNTech'ten konusunda hala bir ilerleme yok.

21 Haziran Pazartesi günü Liberty Times, bu çıkmazın Çinli yönetici Xu Shanshan'ın müdahalesi ile ortaya çıktığını iddia etti.

Xu, BioNTech'in ABD genel merkezinde üst düzey bir yöneticilik ve Asya Pasifik bölgesinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yönetiyor.

Çin'in Heilongjiang Eyaletinden olan Xu BioNTech'e Çinli ortağı Shanghai Fosun Pharmaceutical tarafından bu pozisyon için gönderildiği ortaya çıktı.

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