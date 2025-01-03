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Dünya

Çin'den dev rekor! 730 milyon yolcu taşındı

Çin'de hava yolu taşımacılığının 2024'te 730 milyon yolcu taşıyarak rekor kırdığı bildirildi.

AA3 Ocak 2025 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Çin'den dev rekor! 730 milyon yolcu taşındı
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Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC) verilerine göre, ülkede hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı, 2024'te geçen yıla kıyasla yüzde 18 artış kaydetti.

Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 730 milyona ulaşırken, tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

HİÇ KAZA MEYDANA GELMEDİ

Hava yolu şirketleri 5,39 milyon seferde 13,81 milyon saat uçuş yaparken yıl boyunca hiç kaza meydana gelmedi.

Bu yıl 14 Ocak-22 Şubat arasındaki 45 günlük Bahar Bayramı tatili döneminde 90 milyon yolcunun hava yoluyla seyahat edeceği tahmin ediliyor.

Çin hava yolu şirketleri 2023'te 640 milyon yolcu taşımıştı.

  • hava yolları
  • yolcu

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