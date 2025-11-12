İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2454
  • EURO
    48,9475
  • ALTIN
    5665.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'den dikkat çeken adım! 10 yıl sonra yeniden başladı
Dünya

Çin'den dikkat çeken adım! 10 yıl sonra yeniden başladı

Çin, 10 yıllık aranın ardından Libya'nın başkenti Trablus'ta Büyükelçilik faaliyetlerine yeniden başladı.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Çin'den dikkat çeken adım! 10 yıl sonra yeniden başladı
ABONE OL

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla Çin Büyükelçilik personelinin tümünün Trablus'a taşındığı belirtildi.

Çin'in Büyükelçilik faaliyetlerine Trablus'ta yeniden başlamasının önemli bir adım ve iki ülke arasındaki derin işbirliği ve dostluğun yansıması olduğu kaydedildi.

"Bu adım, iki ülke arasındaki doğrudan iletişimi ve işbirliğini güçlendirecek ve iki dost ülkenin çıkarlarına hizmet eden ortak projelerin hayata geçirilmesi için elverişli koşullar yaratacaktır." İfadeleri kullanılan açıklamada, konsolosluk hizmetlerinin de kısa sürede başlamasının umulduğu aktarıldı.

Libya'da uzun süre yaşanan iç savaş nedeniyle bir çok ülke Trablus'taki Büyükelçiliğini kapatarak Tunus'a taşımıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.