İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra Doğu Akdeniz'e yönlendirme kararı aldığı USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun bölgeye ulaştığı bir dönemde Çin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ortadoğu'da 6 kadar Çin savaş gemisi faaliyet gösterdi. Çin donanmasının Umman ve Kuveyt'te operasyonlar yürüttüğü bildirildi. 6 ay önce Somali'nin kuzeyindeki Aden Körfezi'ne gelen görev gücünün savaş gemilerine eşlik ettiği aktarıldı.

Çin'in açıklamaları Batı basınında geniş yankı uyandırdı. Bölgedeki Çin savaş gemilerine ilişkin haberin ABD'nin bölgedeki varlığını artırdığı bir dönemde gelmesine dikkat çeken Batı basını, "Bölgede gerilim artmaya devam ederken, Orta Doğu sularında faaliyet gösteren 6 Çin gemisinin önemi giderek arttı. Ancak hem Çin hem de ABD savaş gemilerinin varlığı, bu iki küresel gücün bölgeye müdahalesinin açık bir göstergesidir" denildi.

